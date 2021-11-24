Вучич намерен обратиться к мировым лидерам из-за планов объединения Албании и Косово

Александр Вучич Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич обеспокоен планами Албании и Косово по объединению. Сербский лидер заявил, что намерен направить письмо мировым лидерам, в котором расскажет о сложившейся ситуации.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала неприемлемыми слова албанского премьер-министра Эди Рамы об объединении Албании и Косово. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

По ее словам, подобные высказывания "грубо противоречат положениям Резолюции 1244 Совбеза ООН, подрывает стабильность в регионе". Захарова выразила надежду, что западные сторонники проекта Косово адекватно отреагируют на "эту откровенную провокацию".

Захарова также заявила, что ситуация на Балканах обостряется из-за многочисленных попыток радикального настроя косовских националистов, которые в преддверии выборов в местные органы власти устраивают провокации с целью очистить территорию от сербов.