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В мире24 ноября 2021 9:40

Вучич намерен обратиться к мировым лидерам из-за планов объединения Албании и Косово

Президент Сербии заявил, что направит письмо главам государств
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Александр Вучич

Александр Вучич

Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич обеспокоен планами Албании и Косово по объединению. Сербский лидер заявил, что намерен направить письмо мировым лидерам, в котором расскажет о сложившейся ситуации.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала неприемлемыми слова албанского премьер-министра Эди Рамы об объединении Албании и Косово. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

По ее словам, подобные высказывания "грубо противоречат положениям Резолюции 1244 Совбеза ООН, подрывает стабильность в регионе". Захарова выразила надежду, что западные сторонники проекта Косово адекватно отреагируют на "эту откровенную провокацию".

Захарова также заявила, что ситуация на Балканах обостряется из-за многочисленных попыток радикального настроя косовских националистов, которые в преддверии выборов в местные органы власти устраивают провокации с целью очистить территорию от сербов.