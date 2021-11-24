Песков призвал не превращать наказание антипрививочников в «охоту на ведьм»

Песков призвал не превращать вопрос наказания антиваксеров в "охоту на ведьм". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Песков выразил точку зрения Кремля по вопросу наказания антипрививочников. Пресс-секретарь российского президента заявил, что не стоит превращать противодействие антипрививочникам в «охоту на ведьм». Также Песков отметил, что есть разница в том, высказывает ли человек свою точку зрения или призывает к совершению определенных действий.

«Одно дело - высказывать свою точку зрения аргументировано, другое дело - призывать к чему-то. Это все может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт. Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход», - сказал Дмитрий Песков.

Ранее на kp.ru были собраны предложения чиновников, публичных людей и общественных деятелей о том, как можно наказывать антиваксеров – от экскурсий в «красную зону» до штрафа и тюремного заключения.

Недавно врачи 11 российских больниц написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов, а также последствия, которые может вызывать эта болезнь.