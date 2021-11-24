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Общество24 ноября 2021 11:56

Адвокат прокомментировал заявления об отъезде Моргенштерна из России

Ранее председателя СК РФ заявил, что рэпер «торгует наркотиками» в социальных сетях
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Алишер Моргенштерн

Алишер Моргенштерн

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сергей Жорин, адвокат рэпера Алишера Моргенштерна, сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть заявление о том, что артист покинул Россию после высказывания председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что певец «торгует наркотиками» в социальных сетях.

«К сожалению, я не владею данной информацией и не могу подтвердить или опровергнуть, что Моргенштерн покинул страну», - приводит РИА Новости слова адвоката артиста.

Напомним, ранее Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле запрещенными веществами в социальных сетях. Глава ведомства также поручил организовать проверку по возможным нарушениям закона в высказываниях музыкального исполнителя о Дне Победы.

Как писал сайт kp.ru, адвокат Моргенштерна заявил, что рэпер не занимается распространением наркотиков в соцсетях, отметив, что заявление председателя Следственного комитета РФ «вызвало, мягко говоря, недоумение».