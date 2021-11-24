МИД Великобритании предостерег Россию от "вторжения" на Украину

Элизабет Трасс Фото: REUTERS

Вторжение на Украину станет для России "большой ошибкой" заявила глава британского МИД Элизабет Трасс в интервью агентству Reuters.

Она подчеркнула, что Великобритания – "близкий союзник Украины". По словам Трасс, ведется работа, чтобы "быть уверенными в том, что страна получает необходимую помощь".

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

"Передвижение наших солдат на нашей территории не должно вызывать обеспокоенности. Россия ни для кого не представляет угрозы, она идет своим путем и занимается своими делами. В случае необходимости мы реагируем, если что-то угрожает нашей безопасности", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, "нагнетая страшилки" о возможном вторжении России на ее территорию.