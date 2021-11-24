Гинцбург: При исследовании назальной вакцины будут прививать и вакцинированных «Спутником V», и тех, у кого нет антител

При исследовании назальной вакцины будут прививать и вакцинированных «Спутником V», и тех, у кого нет антител Фото: кадр из видео

В ходе исследования российской назальной вакцины от коронавирусной инфекции планируется прививать и тех, кто вакцинировался препаратом «Спутник V», и тех, у кого нет антител. Об этом рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Планируется привить назальной вакциной и тех, кто уже ранее был вакцинирован «Спутником V», и тех, кто не имеет антител», – сообщил специалист в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, назальная вакцина от коронавируса станет дополнением к обычной прививке, а не ее заменой. По словам Гинцбурга, вакцина в виде спрея для носа «ни в коем случае» не отменяет необходимость прививаться препаратом для инъекций, которые сейчас применяются в нашей стране.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках ревакцинации поставил не только вакцину «Спутник Лайт», но и назальный препарат.