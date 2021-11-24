Россия поставит вакцину от коронавируса для подростков на международные рынки Фото: REUTERS

Российская вакцина против коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» будет поставляться за рубеж, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Она поступит на международные рынки», – сказал глава РФПИ на пресс-конференции.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 24 ноября, Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса для подростков 12-17 лет.

Напомним, вакцина для подростков поступит в гражданский оборот в России не раньше конца этого года. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что прививки от коронавируса делаются детям с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

На первом этапе исследования вакцины для подростков в Москве участие приняли 99 несовершеннолетних, среди которых 56 мальчиков и 43 девочки. Они получили оба компонента вакцины