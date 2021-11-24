Новое правительство Германии высказалось за диалог с Россией Фото: REUTERS

Правительство Германии готово к диалогу с Россией, говорится в коалиционном соглашении нового кабинета министров страны.

Как отмечается в документе, текст которого приводит Der Spiegel, «российско-германские отношения глубоки и многосторонни», а сама Россия «является важным международным субъектом». Новый кабмин ФРГ, следует из соглашения, будет ориентироваться на последовательную политику Евросоюза в отношении Москвы и учитывать интересы партнеров в Центральной и Восточной Европе.

Кроме того, правительство Германии намерено ввести режим безвизовых поездок для отдельных групп граждан России и ФРГ. Среди них – молодежь в возрасте младше 25 лет.

Как писал сайт kp.ru, ранее представитель Федеральной ассоциации экономразвития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф сообщил, что новое правительство Германии может пересмотреть ряд договоренностей с Россией по газопроводу «Северный поток – 2».

По словам российского посла в Берлине Сергея Нечаева, Москва ожидает, что новые власти Германии выполнят обязательства страны по «Северному потоку – 2» , а политическая конъюнктура после формирования правительства ФРГ не окажет влияния на ситуацию с газопроводом.