Последствия пожара на шахте под Кемерово попали на видео Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Последствия пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе попали на видео.

На кадрах можно увидеть, что вход в шахту поврежден и из него идет дым.

Как писал сайт kp.ru, по последним данным в результате жертвами пожара на шахте стали 11 человек. Также пострадали 45, а двое из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщалось, что на момент происшествия в шахте находилось 287 горняков.

Напомним, по данным Ростехнадзора, на шахте был зарегистрирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. Все произошло в четверг, 25 ноября. На месте инцидента работает оперативный штаб, который возглавил глава Кемеровской области, а также военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) МЧС России.

Прокуратура региона начала проверку по факту произошедшего. Речь идет об исполнении законодательства об охране труда и промышленной безопасности.