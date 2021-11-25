Ракетный эсминец ВМС США приближается к Черному морю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Черное море направляет американский эскадренный миноносец Arleigh Burke. Об этом сообщили в Шестом флота Военно-морских сил Соединённых штатов.

«Эсминец ... Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Шестого флота ВМС США.

Напомним, в конце октября американский ракетный эсминец USS Porter направился в Черное море. Как писал сайт kp.ru, ранее он ни раз был вблизи побережья Крыма. Например, в конце января текущего года, силы и средства Черноморского флота России внимательно следили за передвижениями и действиями американского эсминца в этом регионе.

По словам руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, маневры США в Черном море являются попыткой разделить Евросоюз и Россию «маленькой войнушкой».