Захарова назвала одержимостью новые санкции США в отношении "Северного потока - 2"

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проявлением одержимости новые санкции Вашингтона, связанные с проектом газопровода «Северный поток – 2», отметив, что США игнорируют интересы собственных союзников.

«Введенные администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, которые связаны с "Северным потоком 2", выглядят как проявление уже настоящей одержимости. Ведь», - заявила дипломат, отметив, что проект газопровода находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию.

Напомним, 23 ноября Минфин США ввел ограничения в отношении компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с газопроводом «Северный поток – 2». Говорится о том, санкции введены на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы».

Как писал сайт kp.ru, депутат фракции партии «Союз 90/Зеленые» в бундестаге ФРГ Омид Норипур назвал новые американские санкции неприемлемыми даже для противников трубопровода.