Захарова рассказала, что мешает наладить нормальные отношения России и США

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нормализация отношений Москвы и Вашингтона невозможна, пока не будет решена ситуация с российской дипломатической собственностью в США, которую американцы в нарушение норм международного права конфисковали, закрыв к ней доступ российской стороне. Об этом в четверг, 25 ноября 2021 года, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2017 года американские власти закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а в 2018-м – дипконсульства в Сиэтле и Вашингтоне.

В России назвали эту ситуацию грубым нарушением норм международного права. Дипломаты неоднократно напоминали, что резиденция генконсула – это собственность России, она неприкосновенна, но американская сторона не захотела идти на уступки. Причинами действий американцев стало сокращение числа дипломатов США в России после высылки Вашингтоном 60 российских дипломатов.

Напомним, Россия потребовала от США компенсации за незаконно отобранную дипломатическую собственность, счет на сотни тысяч долларов. Об этом рассказал советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев.

Он сообщил, что проходят российско-американские "консультации по двухсторонним раздражителям", на которых обсуждаются проблемы в отношениях между нашими странами, в том числе и вопросы консульского обеспечения.