Рособрнадзор прокомментировал предложение Бастрыкина об отмене ЕГЭ

Рособрнадзор ждет конкретных предложений по ЕГЭ Фото: Анастасия ОСИПОВА

Рособрнадзор ждет конкретных предложений по Единому государственному экзамену (ЕГЭ), однако на сегодняшний день их нет. Такое заявление в четверг, 25 ноября, сделал глава ведомства Анзор Музаев, комментируя предложение председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ.

Как отметил лава Рособрнадзора, критика в адрес Единого государственного экзамена была всегда и существует поныне. По его словам, именно она позволяет двигаться вперед, совершенствуя образовательный процесс.

«Очень много изменений конструктивных, которые оценивает экспертное сообщество, в первую очередь учителя положительно оценивают. Конкретно в этом заявлении конкретных предложений мы не увидели», - отметил он.

Напомним, накануне Бастрыкин выступил против Единого государственного экзамена, который ввели в российских школах в 2001 году. По его словам, ЕГЭ следует отменить, заменив советской школой образования.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предложения главы Следственного комитета РФ о реформе образования заслуживают внимания со стороны профильных министерств, которые сами должны решать дальнейшую судьбу подобных инициатив.