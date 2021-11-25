Путин назвал гибель шахтеров в Кузбассе большой бедой

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования президенту России и семьям погибших горняков в связи с ЧП на шахте "Листвяжная". Соответствующее заявление Вучич сделал в ходе встречи в Сочи в четверг, 25 ноября 2021 года.

Путин подчеркнул, что случившееся - это большая беда. Глава государства поддерживает постоянную связь с губернатором Кемеровской области. По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. Ситуацию осложняют опасные условия, в которой работают спасатели, уточнил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. По последним данным жертвами пожара на шахте в Кузбасе стали 11 человек. Также пострадали 46 человек, а двое из них находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, еще 35 человек на данный момент остаются под землей. С ними нет связи.