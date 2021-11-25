Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

- От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, унесшей жизни горняков, — говорится в сообщении белорусского лидера.

Он пожелал мужества родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. По последним данным жертвами пожара на шахте в Кузбасе стали 11 человек. Также пострадали 46 человек, а двое из них находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, еще 35 человек на данный момент остаются под землей. С ними нет связи.

Ранее соболезнования Путину выразил президент Сербии Александр Вучич. Это произошло на переговорах глав государств в Сочи. По словам президента РФ, сейчас делается все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. Ситуацию осложняют опасные условия, в которой работают спасатели.