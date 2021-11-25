Центробанк зафиксировал замедление роста цен на недвижимость в России

Цены на недвижимость продолжают расти, но немного медленнее Фото: Евгения ГУСЕВА

Рост цен на рынке недвижимости в третьем квартале 2021 года немного замедлился, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Обзор финансовой стабильности".

Согласно данным Центробанка, стоимость первичного жилья увеличилась на 5,1%.

"В III квартале 2021 года можно отметить некоторое замедление темпов роста цен на рынке жилой недвижимости в России в квартальном выражении, рост цен на первичном рынке жилья в России составил 5,1% квартал к кварталу", - говорится в материале.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений.

В ходе того же выступления Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция к концу 2021 года составит от 7,4% до 7,9%. По ее словам, денежно-кредитная политика позволит снизить темпы роста цен почти вдвое – до 4-4,5%.