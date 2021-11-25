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Звезды25 ноября 2021 15:23

Рэпер Моргенштерн вылетел из Минска в Дубай

Музыканта заметили в белорусском аэропорту с адвокатом Сергеем Жориным
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Рэпер Моргенштерн вылетел из Минска в Дубай

Рэпер Моргенштерн вылетел из Минска в Дубай

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский рэпер Алишер Моргенштерн вместе с женой и охраной вылетел из Минска в Дубай. Об этом в четверг, 25 ноября 2021 года сообщает "Пятый канал" со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что музыканта видели в сопровождении адвоката Сергея Жорина 24 ноября 2021 года в районе одиннадцати вечера в одном из аэропортов Минска. Предполагается, что артист поселился в одном из отелей Дубая.

Напомним, глава Следственного комитета Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует запрещенными веществами в социальных сетях. Глава ведомства также поручил организовать проверку после высказываний музыканта о Дне Победы.

Ранее стало известно, что лейбл Элджея и Моргенштерна могут оштрафовать за пропаганду наркотиков. Сообщается, что в тексте песни "Виски на завтрак" "содержалась положительная оценка наркотических средств и их употребления", а в композиции Hello Kitty Элджея запрещённые вещества лишь упомянуты, но без какой-либо оценки, передает Life.ru