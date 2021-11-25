Ракетный эсминец США Arleigh Burke вошел в Черное море

Американский ракетный эсминец вошел в Черное море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG 51) ВМС Соединенных Штатов Америки вошел в акваторию Черного моря. Как сообщил Шестой флот страны, авиасудно займется «рутинным патрулированием» для обеспечения «безопасности и стабильности» в регионе.

- Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Орли Берк» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 25 ноября 2021 года, — говорится в сообщении флота.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что маневры США в Черном море имеют целью разделить Россию и Европейский союз «маленькой войнушкой», результаты которой американскую сторону не волнуют. Гаврилов отметил, что Россия не поддается таким провокациям, а власти страны и Министерство обороны РФ «обо всем знают» и «контролируют ситуацию». По его словам, Москва может «спокойно вести переговоры, убеждать», до тех пор, пока не наступит определенный момент, когда западные страны Запада «потеряют разум и голову».