Спасательная операция на шахте «Листвяжная» приостановлена из-за роста концентрации метана

Александр Чуприян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил о приостановке спасательной операции на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области из-за ухудшения обстановки.

- Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана, — приводит слова Чуприянова ТАСС.

Спасатели поднимаются на поверхность. По словам Чуприянова, сейчас неизвестна судьба 35 человек.

Как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. По последним данным жертвами пожара на шахте в Кузбасе стали 11 человек. Также пострадали 46 человек, а двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что случившееся - это большая беда. Глава государства поддерживает постоянную связь с губернатором Кемеровской области. По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. Ситуацию осложняют опасные условия, в которой работают спасатели, уточнил российский лидер.