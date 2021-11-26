СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после взрыва в шахте «Листвяжская» в Кузбассе Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после взрыва в шахте «Листвяжская» в Кемеровской области. Инцидент произошел в четверг, 25 ноября.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»)», – сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Как полагает следствие, инспекторы Ростехнадхора в ноябре этого года недосмотрели за выполнением требований промышленной безопасности в шахте. В частности, они составили акт проверки вентиляционного штрека без его фактической проверки.

Подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия. В их отношении решается вопрос о заключении под стражу.

Как писал сайт kp.ru, в шахте произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. в ЧП погибли 52 человека, из них шестеро спасатели.