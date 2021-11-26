Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шестерых спасателей после ЧП на шахте «Листвяжная» Фото: пресс-служба МЧС Кемеровской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении спасателей, погибших во время поисковых работ на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сообщил временно исполняющий главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«Президент сегодня подписал указ о награждении горных спасателей. Шесть человек, один из них найденный живым», – сказал он журналистам.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. Иначально считалось, что в ЧП погибли 52 человека, из них шестеро спасатели. Позже одного из спасателей нашли.

Тем временем после взрыва возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. По версии следствия, инспекторы ведомства в ноябре этого года недосмотрели за выполнением требований промышленной безопасности в шахте. В частности, они составили акт проверки вентиляционного штрека без его фактической проверки.