Минэнерго допустил увеличение мощности «Пакистанского потока» до 16 миллиардов кубометров в год Фото: REUTERS

Мощность газопровода «Пакистанский поток» может вырасти до 16 миллиардов кубометров в год, заявил на заседании межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству с Пакистаном министр энергетики России Николай Шульгинов. Изначально заявленная мощность трубопровода – 12,4 миллиарда кубометров.

По словам главы Минэнерго, до 15 февраля 2022 года должно быть подписано акционерное соглашение и соглашение об оказании содействия проекту правительством Пакистана. В рамках проекта российские компании смогут поставлять по трубопроводу сжиженный природный газ, отметил он.

В тоже время не исключается участие в строительстве новых регазификационных терминалов для «Пакистанского потока» «Новатэка» и «Газпрома», сообщил министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан. Он сказал, что проекту нужно еще два терминала.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая 2021 Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве трубопровода «Пакистанский поток» (бывший проект «Север – Юг»). Решение о строительстве газопровода «Север-Юг» страны приняли еще в 2015 году. Газопровод должны были сдать полностью еще в 2018 году, но сроки постоянно сдвигали. Протяженность «Пакистанского потока» составит 1,1 тысяч километров.

Ранее Шульгинов сообщил, что строительство «Пакистанского потока» должно завершиться в 2025 году.