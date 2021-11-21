CBS News: США предупредили Украину о "вторжении России" с наступлением холодов

США заявляет, что только вмешательство Запада спасет Украину Фото: REUTERS

Разведка Соединенных Штатов предупредила украинских коллег об угрозе "вторжения России" с наступлением холодов, сообщает телеканал CBS News.

"Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада", - говорится в сообщении телеканала.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, "нагнетая страшилки" о возможном вторжении России на ее территорию.

Как заявил дипломат, президент Украины Владимир Зеленский "не прочь спровоцировать инциденты", думая, что это найдет поддержку у западных партнеров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

Российский лидер Владимир Путин назвал алармисткими заявления о том, что РФ планирует "вторжение" на Украину.