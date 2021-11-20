Самый богатый человек Украины отказал Зеленскому во встрече: "Есть вещи важнее"

И в Европе, похоже, стали наконец-то понимать, что встреча с Зеленским – дело не такое уж и важное. Как и на самой Украине. Редкое единодушие хотя бы в одном вопросе Фото: REUTERS

После принятия закона об олигархах, инициированного нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, отношения между ним и самым богатым предпринимателем Незалежной Ринатом Ахметовым обострились до состояния войны. Что фактически признал сам Ахметов в интервью киевскому журналу "Новое время".

- Я уже комментировал свое отношение к этому закону: я не считаю себя олигархом, - в очередной раз заявил Ахметов. - Я инвестор, а группа СКМ — крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах. Негодование Ахметова понять можно. Помимо публичного статуса, в котором он должен теперь признаваться ("Я – олигарх") при каждой встрече вместо "здрасьте", на персон из списка олигархов накладывается в Незалежной целый ряд ограничений, некоторые из которых – финансирование политических партий, участие в приватизации крупных объектов и т.д. – весьма болезненны и значимы.

Не прибавляет симпатий Ахметова к Зеленскому и попытка президента приватизировать уголь, который сейчас вроде как транспортируют на Украину для местных теплоэлектростанций огромные океанские сухогрузы.

- Отключения света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слышать лживые сказки про отключение света, отключайте звук на некоторых лживых каналах, - заявил Зеленский в своем видеообращении на этой неделе, явно намекая на телеканал "Украина 24", принадлежащий Ахметова, и игнорируя то обстоятельство, что при отключении света отключить звук физически невозможно. И обнадежил украинцев. - Государство успешно преодолевает вызов недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей «Панамакс», которые уже направляются на Украину и прибудут в порты в ближайшее время.

После чего Зеленский заверил, что закупленного угля хватит до конца года. Тот факт, что зима вместе с отопительным сезоном 1-го января не заканчивается, он почему-то тоже проигнорировал.

Правда, спустя несколько часов структуры Ахметова опровергли "государственную заботу". Выяснилось, что уголь на этих сухогрузах закупили компании Ахметова, и государство не имеет к нему никакого отношения.

Примечательно, что Ахметов, ранее всегда очень лояльный к центральной украинской власти, в своем комментарии журналу не стал скрывать откровенного презрения в отношении Зеленского.

- Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. У меня есть благотворительный фонд, который уже 16 лет оказывает помощь, и призывать меня помочь не нужно. Для меня главное, чтобы Украина была успешной, а украинцы счастливы, - ответил он на вопрос о приглашении на встречу Зеленского с представителями крупного бизнеса на тему помощи в борьбе с пандемией коронавируса. И резюмировал совершенно уничтожающей президента страны репликой. - Это гораздо важнее встреч с президентом Зеленским.

Так откровенно из бизнес-элиты Украины публично не высказывался еще никто. А потому не стоит удивляться, что между Банковой, как принято называть по месту расположения команду Зеленского и Ахметовым разгорается самая настоящая медиа-война. Напомним, ранее экс-глава МВД Арсен Аваков совершенно уничижительно отозвался о Зеленском на все том же телеканале, а сейчас "Украина 24" стала всячески поддерживать и продвигать смещенного со своего поста экс-председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, который начал формировать собственную команду для перехвата власти на Украине. у Зеленского же есть государственный аппарат, и он может попытаться прибегнуть к помощи Игоря Коломойского, принципиального противника Ахметова. Правда, в угоду американцам Зеленский уже не раз умудрился предать вырастившего и введшего его в политику Коломойского, но тот же должен понимать, что "вовремя предать, это не предать, а предвидеть".

В общем, зима на Украине обещает быть весьма бурной и активной. И совсем не похожей на зимнюю спячку в берлоге. Что и понятно – в берлоге зимой тепло. В отличие от Незалежной.

Кстати, в последнее время в Киеве, словно по команде, стихли все разговоры о грядущей встрече Зеленского с Путиным. будто вырубили выключатель. И в Европе, похоже, стали наконец-то понимать, что встреча с Зеленским – дело не такое уж и важное. Как и на самой Украине. Редкое единодушие хотя бы в одном вопросе.