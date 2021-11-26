Генпрокуратура возбудила 55 административных и одно уголовное дело при проверке шахт в Кузбассе

Возбуждено 55 административных и одно уголовное дело при проверке шахт в Кузбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России сообщила, что прокуроры выявили нарушения при проверке 25 шахт в Кемеровской области.

- Выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, необеспечением средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушениями режима труда и отдыха, — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что было возбуждено 55 административных дел и одно уголовное по статье «халатность».

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. Иначально считалось, что в ЧП погибли 52 человека, из них шестеро спасатели. Однако позже одного из спасателей нашли живым.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после взрыва в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Как полагает следствие, инспекторы Ростехнадхора в ноябре этого года недосмотрели за выполнением требований промышленной безопасности в шахте. В частности, они составили акт проверки вентиляционного штрека без его фактической проверки.