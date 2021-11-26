Найденный живым в шахте «Листвяжная» спасатель находится в состоянии средней тяжести Фото: пресс-служба МЧС Кемеровской области

Спасатель, которого нашли живым на месте поисковых работ в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал журналистам глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

Как сообщил глава региона, в настоящее время выживший спасатель направляется в реанимобиле в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецком. Там его обследуют и поставят точный диагноз. По мнению Цивилева, спасателям вряд ли удастся еще кого-то найти.

Он отметил, все участвовавшие в спасении шахтеров будут представлены к наградам.

Напомним, ранее спасатели обнаружили живым одного их сотрудников МЧС, считавшимся погибшим во время работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. Иначально считалось, что в ЧП погибли 52 человека, из них шестеро спасатели.