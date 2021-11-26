Вирусолог Летаров уверен, что нынешние вакцины защитят от нового штамма коронавируса

Вирусолог уверен, что нынешние вакцины защитят от нового штамма коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доктор биологических наук, вирусолог Андрей Викторович Летаров в эфире Радио «Комсомольская правда» выразил уверенность, что нынешние вакцины смогут защитить людей от нового штамма коронавирусной инфекции.

Специалист усомнился в появлении более заразных штаммов коронавируса, чем «дельта».

- При этом я думаю, что на проверку все окажется не настолько страшно, как кажется на первый взгляд, потому что вакцинный иммунитет определяется не только нейтрализацией и, соответственно, там есть другие факторы, и ускользнуть от него совсем достаточно сложно, поэтому я предполагаю, что вакцинация все равно будет защищать от тяжелого течения человека, но как это там реально окажется, давайте подождем более подробной информации, — сказал Летаров.

Как ранее писал сайт kp.ru, группа ученых из Британии сообщила о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов коронавирусной инфекции. Штамм ковида получил научное название B.1.1.529. Множество мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Также штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты коронавируса.

Позже в Роспотребнадзоре информировали, что в России не было случаев заражения этим штаммом.