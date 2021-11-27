Экс-глава МВД Украины заявил, что страна «потеряла миллиарды» после слов Зеленского о госперевороте

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Бывший глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о падении акций украинских компаний на Лондонской бирже. По его словам, это произошло после того, как президент страны Владимир Зеленский сообщил о подготовке госпереворота на Украине и заявил о причастности к этому украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил сообщение о планируемом в стране государственном перевороте. По словам украинского лидера, он намечен на 1 декабря 2021. Зеленский отметил, что разведки других стран фиксируют большие вызовы», которые ожидают Украину. Как заявил украинский президент, сам он не верит в госпереворот и в то, что его будет финансировать бизнесмен Ринат Ахметов.

- Не многие из вас отдают себе отчет или понимают, но в этот момент за два часа акции всех украинских компаний, не только ДТЭК Рината Ахметова, всех украинских компаний на Лондонской бирже упали очень серьезно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды. Я не хотел бы, чтоб наш президент был причиной таких ситуаций, — сказал он в эфире Youtube-канала Shuster online.

Ринат Ахметов опроверг слова Зеленского о том, что он является организатором государственного переворота в стране. Предприниматель отметил, что его деятельность на территории Украины подтверждает его преданность стране. Ахметов указал на то, что является крупнейшим украинским инвестором, работодателем и налогоплательщиком.