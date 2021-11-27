Умер Стивен Сондхайм, бродвейский композитор и поэт

Бродвейский композитор Стивен Сондхайм Фото: REUTERS

Известный американский композитор, поэт и драматург Стивен Сондхайм скончался в своем доме в Роксбери. Печальную новость СМИ передал адвокат автора легендарных бродвейских мюзиклов, среди которых "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит".

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на адвоката Сондхайма, драматург скончался внезапно на следующее утро после празднования Дня благодарения. Ему был 91 год.

Отмечается, что Сондхайм остается одним из самых почитаемых театральных композиторов и авторов песен второй половины ХХ века. Он рекордсмен по количеству премий Tony, которых получил 8 за всю жизнь, а также автор легендарных мюзиклов: "Забавная история, случившаяся по дороге на форум", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "В лес".

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