Минздрав Чехии заявил о предположительном заболевании штаммом коронавируса «омикрон» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможный случай заражения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» выявили в Чехии. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения республики.

«В одной из лабораторий Чехии проверяют возможное появление варианта COVID-19 Омикрон», - говорится в сообщении Государственного института здравоохранения страны.

Напомним, накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. Как заявляют специалисты, этот штамм демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи заражения зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заболевание выявили в Бельгии и Израили, также о возможном случае сообщили в Германии.

Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой.