Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 ноября 2021 11:28

Минздрав Чехии заявил о предположительном заболевании штаммом коронавируса «омикрон»

В одной из лабораторий республики проверяют возможное появление нового штамма
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Минздрав Чехии заявил о предположительном заболевании штаммом коронавируса «омикрон»

Минздрав Чехии заявил о предположительном заболевании штаммом коронавируса «омикрон»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможный случай заражения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» выявили в Чехии. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения республики.

«В одной из лабораторий Чехии проверяют возможное появление варианта COVID-19 Омикрон», - говорится в сообщении Государственного института здравоохранения страны.

Напомним, накануне стало известно о появлении нового штамма коронавируса, получившего научное название B.1.1.529. Как заявляют специалисты, этот штамм демонстрирует устойчивость к вакцинам. Случаи заражения зафиксировали в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге, а позже заболевание выявили в Бельгии и Израили, также о возможном случае сообщили в Германии.

Некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними странами. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм с Эболой.