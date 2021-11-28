Власти Германии призвали США не вводить санкции против «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новое правительство Германии призвало Конгресс Соединенных Штатов не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». В документе, направленном кабинетом министров ФРГ Конгрессу США сказано, что санкции могут подорвать доверие к Вашингтону и нанести ущерб трансатлантическому единству.

Германия намерена полностью реализовать соглашения с США по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы и удержать Россию от использования «Северного потока – 2» в качестве оружия, передает Axios. Как утверждается в письме германского правительства, новые рестрикции против газопровода эти обязательства подорвут, тем самым поставив под угрозу достижение положений совместного заявления Берлина и Вашингтона.

В документе рассказывается о шагах, которые Германия примет против России, если так будет использовать трубопровод в политических целях. В частности, Берлин планирует публично осуждать действия Москвы и рассмотреть ограничения в отношении потенциальных российских проектов по ископаемому топливу, но не «Северного потока – 2».

При этом в документе указывается, что газопровод не представляет угрозы для Украины до тех пор, пока обеспечиваются необходимые объемы транзита газа. Потенциальные санкции против «Северного потока – 2» в правительстве ФРГ считают «победой Путина», так как они могут разделить западных союзников.

Как писал сайт kp.ru, ранее Минфин США ввел санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с газопроводом «Северный поток – 2» Transadria зарегистрирована на Кипре, а связанное с ней судно Marlin ходит под российским флагом.

Тем временем в Германии «Зеленые» раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2».