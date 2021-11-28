Порошенко заявил, что Белоруссия подготовила «ловушку» для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия прекратит поставки электроэнергии на Украину, как только температура упадет до -15 – -20 градусов, считает бывший украинский президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Как утверждает политик, таким образом Минск втягивает Киев в «ловушку» с целью поставить его в зависимость от российских энергоносителей.

«Увидите, Белоруссия прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15-20, чтобы именно сейчас, посадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще болезненнее», – заявил Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

Напомним, Белоруссия приостановила 18 ноября 2021 приостановила поставки электроэнергии на Украину. В Минске заявили, что это было сделано «в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений».

Как писал сайт kp.ru, в оскресенье, 21 ноября, Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии в Украину.