Белоруссия возобновила поставки электроэнергии в Украину. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии в Украину. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РБ.

«Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом», - говорится в сообщении.

Поставки электроэнергии в Украину Белоруссия приостановила 18 ноября 2021 года. Как сообщали в ведомстве, это было сделано «в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений».

В начале ноября Белоруссия заявила о прекращении поставок электроэнергии в Украину. «Белэнерго» сообщал, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочный контрактов осуществляться не будут, заключения новых рамочных контрактов также не планировалось.

Ранее на kp.ru рассказывалось об отключении от сети первого энергоблока Белорусской АЭС. Это произошло 17 ноября. На АЭС сообщили, что превышения допустимого уровня радиации в связи с инцидентом не наблюдалось.