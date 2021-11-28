Песков заявил, что общероссийский траур по погибшим в шахте «Листвяжная» не планируется

Общероссийский траур по погибшим в шахте «Листвяжная» не планируется Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Власти пока не планируют объявлять траур по погибшим в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока не планируется», – сказал пресс-секретарь президента России.

Как ранее писал сайт kp.ru, взрыв на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. В этот момент в шахте находились 285 человек. За пять часов на поверхность выбрались только 239 горняков. Многим понадобилась медицинская помощь.

Несмотря на то, что все горноспасательные службы региона были немедленно переброшены на место событий, помочь выбраться удалось далеко не всем. По предварительной информации, в ЧП на «Листвяжной» погиб 51 человек, из них пятеро спасатели.

По делу о случившемся отправлен под арест на два месяца главный инспектор Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин. Он подозревается в халатности.