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Политика28 ноября 2021 16:36

Песков назвал неприемлемыми заявления о подготовке российской агрессии на Украину

Представитель Кремля отметил, что на Западе и в Киеве нагнетают истерику
Абдулла ШАКИРОВ
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Песков назвал неприемлемыми заявления о подготовке российской агрессии на Украину

Песков назвал неприемлемыми заявления о подготовке российской агрессии на Украину

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявления западных СМИ и президента Владимира Зеленского о якобы готовящейся агрессии России на Украину неприемлемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства. Мы считаем ее абсолютно неприемлемой», – сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков отметил, что утверждения о подготовке российского вторжения куда-либо абсолютно беспочвенны и неверны.

Как писал сайт kp.ru, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что никакого вторжения с российской стороны не будет.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, «нагнетая страшилки» о возможном вторжении России на ее территорию.