Песков назвал неприемлемыми заявления о подготовке российской агрессии на Украину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявления западных СМИ и президента Владимира Зеленского о якобы готовящейся агрессии России на Украину неприемлемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства. Мы считаем ее абсолютно неприемлемой», – сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков отметил, что утверждения о подготовке российского вторжения куда-либо абсолютно беспочвенны и неверны.

Как писал сайт kp.ru, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что никакого вторжения с российской стороны не будет.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, «нагнетая страшилки» о возможном вторжении России на ее территорию.