Песков заявил о «позитивных контактах» с Евросоюзом по признанию ковид-сертификатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Евросоюз установили «очень позитивные контакты» по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ «домашних заданий», – рассказал пресс-секретарь российского президента в беседе с журналистами.

Песков отметил, что признание сертификатов – технологический процесс с множеством технологических задач. По словам представителя Кремля, сторонам удастся добиться прогресса в течение нескольких месяцев выйти на взаимное признание сертификатов о вакцинации.

Как писал сайт kp.ru, вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации представители Минздрава России и Евросоюза обсудили в октябре 2021. В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации.

Напомним, 2 октября 2021 в Женеве представители России обсудили вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции с коллегами из США.