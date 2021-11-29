Украинский полковник заявил, что ВСУ обратят в бегство российских военных

Петр Недзельский считает, что ВСУ способны обратить россиян в бегство Фото: REUTERS

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Недзельский заявил, что российская армия "побежит", если украинцы дадут ей отпор. Об этом бывший военнослужащий заявил в эфире YouTube-канала "Апостроф". По его словам, разговоры о доблести российских бойцов слишком преувеличены.

"Если россиянам дать ответ, они побегут, - подчеркнул Недзельский. - Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" – это говорильня".

В качестве дополнительных аргументов украинец привел мнение, что в такой войне Россия якобы будет вести "захватническую войну", а Украина – "защищать свою землю".

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

"Передвижение наших солдат на нашей территории не должно вызывать обеспокоенности. Россия ни для кого не представляет угрозы, она идет своим путем и занимается своими делами. В случае необходимости мы реагируем, если что-то угрожает нашей безопасности", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, "нагнетая страшилки" о возможном вторжении России на ее территорию.