52 человека погибли после взрыва метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области

В экстренных службах сообщили, что при ЧП на шахте в Кемеровской области погибли 52 человека Фото: REUTERS

52 человека, включая шестерых спасателей, погибли после взрыва метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

- По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей, — цитирует свой источник в экстренных службах ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. Также пострадали 46 человек, а двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин сообщил, что предварительной причиной ЧП стал взрыв метана. На место происшествия прибыли сотрудники СК РФ из Москвы. Они займутся расследованием причин произошедшего.

Следственный комитет России информировал о задержании директора шахты, его первого заместителя и начальника участка. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. СК предъявит им обвинения и будет ходатайствовать об аресте.