Ученые предрекли "интернет-апокалипсис" из-за мощной вспышки на Солнце

Вспышка на Солнце потенциально способна временно оставить Землю без интернета Фото: REUTERS

Сильнейшая вспышка на Солнце может вызвать крайне мощную магнитную бурю, в результате чего случится "интернет-апокалипсис", сообщает шведское издание Dagens Nyheter.

Специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти рассказал, что сбои в работе интернета произойдут из-за повреждения подводных кабелей. По его словам, подобные вспышки случаются примерно раз в сто лет.

"Но за последние сто лет не было ни одной такой бури, а значит, она еще вполне может произойти при нашей жизни", - спрогнозировал Джиоти.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время мощных магнитных бурь возможны колебания напряжения в энергетических системах и ложные срабатывания защиты. Не исключены перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и прерывания ВЧ радиосвязи.

О влиянии магнитных бурь на людей единого мнения нет. Одни исследования убеждают, что во время бури заболеваемость подскакивает вдвое. Другие вообще не видят эффекта. Так, российские и американские ученые пришли к выводу, что бури вредят зимой, но почти безобидны летом. Предположили: зимой хуже вырабатывается гормон мелатонин, сильный антиоксидант. Организм слабеет, тут-то его магнитные бури и подкашивают.