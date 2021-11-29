Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Наука29 ноября 2021 5:46

Ученые предрекли "интернет-апокалипсис" из-за мощной вспышки на Солнце

Мощнейшая магнитная буря способна повредить подводные кабели
Роман КИЛЬМЯШКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вспышка на Солнце потенциально способна временно оставить Землю без интернета

Вспышка на Солнце потенциально способна временно оставить Землю без интернета

Фото: REUTERS

Сильнейшая вспышка на Солнце может вызвать крайне мощную магнитную бурю, в результате чего случится "интернет-апокалипсис", сообщает шведское издание Dagens Nyheter.

Специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти рассказал, что сбои в работе интернета произойдут из-за повреждения подводных кабелей. По его словам, подобные вспышки случаются примерно раз в сто лет.

"Но за последние сто лет не было ни одной такой бури, а значит, она еще вполне может произойти при нашей жизни", - спрогнозировал Джиоти.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время мощных магнитных бурь возможны колебания напряжения в энергетических системах и ложные срабатывания защиты. Не исключены перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и прерывания ВЧ радиосвязи.

О влиянии магнитных бурь на людей единого мнения нет. Одни исследования убеждают, что во время бури заболеваемость подскакивает вдвое. Другие вообще не видят эффекта. Так, российские и американские ученые пришли к выводу, что бури вредят зимой, но почти безобидны летом. Предположили: зимой хуже вырабатывается гормон мелатонин, сильный антиоксидант. Организм слабеет, тут-то его магнитные бури и подкашивают.