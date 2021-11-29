Сенатор Клишас заявил, что в России не будут вводить наказание для нарушителей законов о QR-кодах

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Российские власти не планируют вводить дополнительные наказания за нарушение законодательства, касающегося использования QR-кодов. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, все необходимые нормы об ответственности за подобные нарушения уже прописаны в законодательстве России.

Как ранее писал сайт kp.ru, правительство внесло в Государственную думу РФ законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах 12 ноября. Их планируют рассмотреть в первом чтении в декабре текущего года. Документы поступят туда после завершения сбора отзывов и предложений от профильного комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции.

Согласно тексту законопроектов, QR-код о вакцинации от коронавируса необходимо будет предъявлять при пользовании авиа и ж/д транспортом, а также посещении общественных мест, за исключением продуктовых магазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Планируется, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.