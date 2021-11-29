Жертвами ураганного ветра в Стамбуле стали два человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Два человека стали жертвами ураганного ветра в Стамбуле. Все произошло в результате обрушения крыши здания.

На кадрах, снятых во время урагана телеканалом NTV, можно увидеть, как сильный ветер переворачивает машины и рекламные вывески. На одном из видео запечатлено, как во время ураганного ветра упала башня с часами.

Власти приостановили движение судов по проливу Босфор. Кроме того, шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле, лайнеры перенаправили в Анкару и Измир.

Напомним, в конце августа - начале сентября на Восточном побережье США прошли ливни и наводнения, вызванные ураганом «Ида». Жертвами природной стихии стало более 80 человек. Больше всего погибших в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, а первой под удар стихии попала Луизиана, где из-за урагана даже изменилось направление течения реки Миссисипи.