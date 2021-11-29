Движение по Босфору остановлено из-за сильного ветра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Движение судов по проливу остановили в связи с сильным ветром, рассказали в управлении береговой охраны Турции.

По информации РИА Новости, пролив перекрыт в обе стороны. Сроки возобновления движения пока неизвестны.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 29 ноября, в результате урагана, обрушишевгося на Стамбул, погибли два человека. Это произошло в результате обрушения крыши здания. Кроме того, из-за ураган шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле, лайнеры перенаправили в Анкару и Измир.

Напомним, в начале ноября 2021 движение по проливу Босфор закрывали для перемещения транзитных судов из-за плохой видимости.

Босфор соединяет Черное море с Мраморным и находится между Европой и Малой Азией. Вместе с Дарданеллами Босфор соединяет Черное Море с Эгейским морем.