RTL: Нидерланды готовят юридическую процедуру в ICAO по делу о крушении MH-17 Фото: REUTERS

Нидерланды намерены инициировать новое разбирательство против России по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. На этот раз расследование будет организовано по линии Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщил телеканал RTL.

Процесс по данным источника ТВ, вероятнее всего, будет "весьма многообещающим". В рамках дела Нидерланды планируют доказать, что Россия якобы нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, в которой предусматривается, что страны должны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

- В случае, если ICAO признает РФ виновной, это позволит усилить давление на Москву по признания ответственности или может послужить основанием для другого судебного процесса, - утверждают источники телеканала RTL.

Однако окончательное решение о подаче иска будет принято новым кабинетом министров, который до сих пор не сформирован. Также есть вероятность, что в процессе будет участвовать и Австралия. До этого она вместе с Нидерландами вела переговоры с Россией по вопросу признания ответственности за трагедию. Но диалог между странами не принес значительных результатов.

Напомним, что а 2014 году на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 "Малайзийских авиалиний". воздушное судно направлялось из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли все, кто был на борту – 298 человек.

После трагического инцидента началось расследование причин случившегося и поиски виновных. Голландские власти отмечали, что Киев не закрывал воздушное пространство над территорией страны. На ситуацию отреагировали в российском МИД. Так, официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявляла, что Чикагскую конвенцию 1944 года и правила ИКАО нарушила именно Украина, не закрыв небо для полетов пассажирских самолетов во время конфликта на Донбассе.