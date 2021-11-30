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Общество30 ноября 2021 5:16

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление 30 ноября 2021 года

Сейчас оно составляет около 711 миллиметров ртутного столба
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Рекордно низкое давление зафиксировали в Москве

Рекордно низкое давление зафиксировали в Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о рекордно низком атмосферном давлении в Москве. Сейчас оно составляет около 711 миллиметров ртутного столба.

- Атмосферное давление сейчас находится на рекордно низкой отметке - 711 миллиметров ртутного столба, будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Напомним, по словам синоптика Евгения Тишковца, в последние часы осени в столичный регион придет холодный фронт, который опустит столбики термометров до нулевой отметки. Затем морозы, которые ударят 1 декабря, превратит осадки в сильнейшую гололедицу. Толщина льда в центральной России будет от 10 до 20 миллиметров, сообщил он.

Как писал сайт kp.ru, в ночь на 1 декабря 2021 в Москве ожидаются морозы. Столбики термометров опустятся до -1 – -6 градусов.