Применение "Спутник Лайт" в качестве бустера для всех вакцин одобрено в ОАЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Применение однокомпонентной российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера для всех вакцин одобрено в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин в ОАЭ Министерством здравоохранения и профилактики страны», - говорится в сообщении фонда.

Уточняется, что российская вакцина как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше, а также может применяться по истечении шести месяцев после получения второго компонента любой из препаратов, которые используются в программе вакцинации в ОАЭ.

В январе текущего года в Арабских Эмиратах была одобрена двухкомпонентная российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

Напомним, накануне в Центре им. Гамалеи заявили о начале разработки вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», адаптированных для нейтрализации нового штамма «омикрон». Тем временем глава РФПИ Кирилл Дмитриев сказал о том, что для исследования эффективности вакцины против нового штамма необходимо три недели.