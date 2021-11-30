Путин заявил, что «Талибан»* контролирует обстановку в Афганистане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение «Талибан»* контролирует ситуацию в Афганистане. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, призвав оказать помощь афганскому народу.

«Надо помочь афганскому народу. Надо разблокировать деньги. Хотя бы для приобретения медицинского оборудования, лекарственных препаратов ... Можно целевым образом это разблокировать, тогда деньги не пойдут на оружие», - сказал российский лидера, выступая на форуме «Россия зовет!».

Глава государства также заявил, что пример Афганистана не смог оказать влияние на Запад.

«Мы видим, с одной стороны, что многие наши партнеры говорят: «Да, мы ошиблись, нельзя было вести себя так в Афганистане». Но продолжают себя так вести в других регионах мира», - заявил глава государства, отметив, что «тяжелый пример» Афганистана «почти ничему не учит».

Напомним, в конце октября, делегация «Талибана»* прибыла в Москву на консультации с представителями Министерства иностранных дел РФ. Как сообщал сайт kp.ru, тогда представитель талибов анонсировал реформы в Афганистане, а также изменения в правительстве республике.

*Запрещенная в России террористическая организация