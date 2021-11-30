Николай Патрушев заявил, что Россия не проводит необоснованных военных маневров рядом с Украиной Фото: ТАСС

Никаких необоснованных передвижений войск и внеплановых учений вблизи границы Украины Россия не проводит, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Необоснованных передвижений российских войск и внеплановых учений у границы с Украиной не происходит», – сказал глава Совбеза России в интервью «Российской газете».

Как отметил Патрушев, Москва никогда не была враждебной к какой-либо стране, а тем более в отношении Украины. Заявления западных СМИ и высокопоставленных лиц Соединенных Штатов о подготовке российского вторжения на Украину не имеет никаких оснований, заявил генерал.

По мнению секретаря Совбеза РФ, Запад, нагнетая ситуацию о «российской угрозе», создает удобный фон для наращивания своей военной группировки поставок вооружения на Украину. Патрушев сообщил, что Москва довела информацию об отсутствии агрессивных планов до Вашингтона, однако призывы прекратить распространение дезинформации игнорируются.

Как писал сайт kp.ru, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, отметив, что никакого вторжения с российской стороны не будет.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина пытается отвлечь внимание от своих действий по подрыву Минских соглашений, «нагнетая страшилки» о возможном вторжении России на ее территорию.