На Москву обрушился сильнейший за 68 лет дождь

В Москве прошел сильнейший за 68 лет дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве во вторник, 30 ноября, прошел сильнейший за 68 лет дождь. На столицу вылилось от 16 до 22 миллиметров осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За сутки в Москве выпало от 16 (ВДНХ) до 20 (Балчуг) миллиметров осадков , что составляет около трети месячной нормы. В Новой Москве выпало от 18 до 22 миллиметров. Это самые сильные осадки, наблюдавшиеся в этот день за последние 68 лет», – написал синоптик в своем Instagram.

По словам Тишковца, рекорд был установлен в 1952 году, когда в столице выпало 25,4 миллиметра осадков. Всего же в ноябре 2021 в Москве зафиксировано 66 миллиметров осадков – это 114% от полложенной по климату, добавил специалист.

Как писал сайт kp.ru, сильнейшие дожди в столице вызваны генуэзским циклоном «Бенедикт».

Напомним, 20 сентября в Москве выпало рекордное количество осадков, которое в этот день в последний раз фиксировалось в 1948 году.