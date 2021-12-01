Биолог Анча Баранова рассказала об эффективности вакцин против штамма коронавируса "Омикрон" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала об эффективнее вакцин против нового штамма коронавируса "Омикрон".

По ее мнению, те вакцины, которые созданы на аденовирусной платформе, в том числе "Спутник V", могут показать большую эффективность против нового штамма по сравнению с мРНК-вакцинами, например Pfizer/BioNTech.

- Все дело в том, что аденовирусные вакцины чуть послабее мРНК-вакцин по общему уровню антител. Но зато их ответ обширнее, поскольку они больше задействуют T-клеточное звено. Поэтому российская вакцина "Спутник V", вероятно, будет немного лучше стоять против "Омикрона", - рассказала Баранова изданию "Москва 24".

Стоит отметить, что в России по данным Роспотребнадзора пока не выявлено случаев заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". "Омикрон"-вариант коронавируса появился в Южной Африке – самая ранняя информация о нем прошла 9-11 ноября. Случаи заражения новым штаммом зафиксированы в 15 странах, больше всего заболевших в ЮАР и Ботсване.

Накануне сообщалось, что в России вакцину от коронавирусной инфекции получили уже более 70 миллионов человек. Российские вакцины безопасны для граждан и эффективны в борьбе с ковидом.