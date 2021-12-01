Врач назвал симптомы омикрон-штамма коронавируса

Многие симптомы у заболевших коронавирусом штамма "омикрон" свойственны гриппу Фото: REUTERS

Зачастую зараженные омикрон-штаммом коронавируса переносят заболевание в легкой форме, испытывая симптомы, свойственные гриппу, заявил агентству Bloomberg врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Унбен Пиллэй.

"Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле", - уточнил медик.

Он уточнил, что какие-либо выводы делать еще рано. Необходимо дополнительное изучение инфекции.

Как ранее писал сайт kp.ru, врачи полагают, что новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название "омикрон", сопровождается умеренными симптомами, среди которых утомляемость и учащенное сердцебиение.

Напомним, 27 ноября в Италии выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. "Омикрон" выявили у жителя области Кампания, прибывшего из Мозамбика.