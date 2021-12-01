Что произошло в ночь на 1 декабря

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 1 декабря 2021 года должны заблокировать все "неопознанные" корпоративные сим-карты. До 30 ноября их нужно было зарегистрировать на портале госуслуг. Так власти решили проблему с "серыми" номерами, которые покупались на какую-либо давно закрытую организацию.

В первый месяц зимы в России вырастут пенсии. Правда, не у всех: с 1 декабря прибавку получат три категории россиян: пенсионеры, уволившиеся в августе, россияне, которым в ноябре исполнилось 80 лет, пожилые люди, подававшие заявление на перерасчет.

Также в РФ с 1 декабря 2021 года вводится обязательная маркировка упакованной минеральной воды и молочной продукции со сроком хранения до 40 суток.

Блокировка подозрительных сайтов с 1 декабря будет происходить без суда. Это касается таких ресурсов, которые предлагают "левые" финансовые услуги или каким-то еще образом обманывают граждан и выманивают у наивных пользователей средства.

Сегодня же Россия официально возобновляет прерванное из-за распространения коронавирусной инфекции авиасообщение с пятью странами. Теперь гражданам стали доступны полеты в Бразилию, Монголию, Аргентину, Бангладеш и Коста-Рику.

Три российских военно-транспортных самолета Минобороны РФ вылетели в Афганистан для эвакуации граждан. Также воздушные средства доставят в регион гуманитарную помощь, необходимую населению.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не только его слова. Однако он добавил, что если Минск действительно признает полуостров российским, то украинская сторона будет действовать "по полной программе".

Зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов направил вице-премьеру страны Татьяне Голиковой письмо с просьбой установить максимальную стоимость ПЦР-теста на коронавирус не более 1 тысячи рублей. По его мнению, это необходимо, поскольку многие граждане вынуждены проводить исследования за свой счет.